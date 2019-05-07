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برلمانى ليبى يتوعد السراج بالملاحقة القانونية لاستعانته بطيارين مرتزقة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:11 م
برلمانى ليبى يتوعد السراج بالملاحقة القانونية لاستعانته بطيارين مرتزقة رئيس المجلس الرئاسي الليبى فائز السراج
كتب أحمد جمعة
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توعد عضو مجلس النواب الليبى زايد هدية رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج بالملاحقة القانونية المحلية والدولية.

 

وقال هدية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه لم يستغرب حيال ما حدث اليوم من إلقاء الجيش الليبى القبض على الطيار المرتزق الذى يحمل الجنسية البرتغالية، ويدعى جيمى إليس الذى أسقطت طائرته بالقرب من منطقة الهيرة.

 

وأكد البرلمانى الليبى أن السراج يشارك فى قتل الشعب الليبى، كما يثبت تورطه فى قتل الليبيين وقصف الأحياء والمواطنين الآمنين فى هذا الشهر الفضيل.

 

وأضاف هدية أن السراج هو المتورط الأول والأخير عن قتل أبناء الشعب الليبى، واستجلاب المرتزقة الأجانب إلى ليبيا وهو ما يعد ويعتبر جريمة فى حق الوطن، قائلا: "على المجتمع الدولى الذى فرض على الشعب الليبى فائز السراج أن يراجع نفسه، وعلى السراج الرحيل وحفظ ماء وجهه، ونحن ولن نتركه وسنقوم بملاحقته وتقديمه للمحاكمات المحلية".


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