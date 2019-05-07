النيابة تطلب تقرير المهندس الفنى بشأن سقوط سيارة نقل داخل مرور العجوزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بالتحفظ على السيارة النقل التى سقطت من أعلى كوبرى ناهيا على وحدة مرور وتراخيص العجوزة، وعرضها على مهندس فنى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين ومن بينهم سائق السيارة، والذى تم التحفظ عليه داخل المستشفى لحين استقرار حالته الصحية، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم واستكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن سيارة نقل، كانت تسير بسرعة عالية عكس الإتجاه، فسقطت من أعلي كوبرى ناهيا، مما أسفر عن وفاة سيدة، كانت متواجدة مصادفة أسفل الكوبرى.