النيابة تستمع لرئيس تحرير موقع صدى البلد والصحفيين بواقعة اعتداء "السبكى"

كتب أحمد الجعفرى

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة لأقوال رئيس تحرير موقع صدى البلد واثنين من الصحفيين العاملين بالموقع، على خلفية اتهامهم المنتج أحمد السبكى وعددا من أفراد الحراسة الخاصة به باقتحام الموقع والاعتداء عليهم.

وتسلمت النيابة تقريرا طبيا عن الإصابات التى لحقت بصحفيى موقع صدى البلد جراء الحادثة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكان صحفيون ومسئولون بموقع صدى البلد الإخبارى حرروا محضرا ضد المنتج أحمد السبكى بقسم شرطة الدقى، بتهمة اقتحام الموقع بالاستعانة بعدد من البودى جارد، والاعتداء على الصحفيين والعاملين به بسبب الخلاف على إذاعة قناة صدى البلد مسلسل "سوبر ميرو" بطولة الفنانة إيمى سمير غانم.

كما حرر المنتج محضرا أيضا ضد مسئولى الموقع، تبادل خلاله الاتهام، وانتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان.