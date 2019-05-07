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الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:12 م
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النقض تؤيد أحكام إعدام 13 والمؤبد لـ17 بقضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:19 م
النقض تؤيد أحكام إعدام 13 والمؤبد لـ17 بقضية "تنظيم أجناد مصر" الإرهابى محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم أجناد مصر، على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.
 
وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 7 ديسمبر عام 2017، بإعدام 13 متهمًا وعاقبت 17 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين. 
 
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.
 

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