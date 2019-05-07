المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان يريد أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع

رويترز

ذكر المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه يوافق على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي الذي طرحه قادة الاحتجاجات وجماعات المعارضة، لكنه يريد أن يكون نظام الحكم قائما على الشريعة الإسلامية.