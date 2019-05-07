video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان يريد أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:46 م
المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان يريد أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع قوات الامن السودانية
رويترز
إضافة تعليق
 ذكر المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه يوافق على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي الذي طرحه قادة الاحتجاجات وجماعات المعارضة، لكنه يريد أن يكون نظام الحكم قائما على الشريعة الإسلامية.

وقال الفريق شمس الدين كباشي "رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع".

وفي معرض رده على سؤال بشأن مسودة وثيقة دستورية اقترحها إعلان قوى الحرية والتغيير، وهو تحالف من مجموعات الاحتجاج والأحزاب السياسية، إن المجلس يعتقد بأن سلطة إعلان حالة الطوارئ في البلاد يجب أن تكون "للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء" مثلما نصت الوثيقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السودان: وصول طائرتين مصريتين تحملان مساعدات طبية

مصر تقدم دعما عاجلا للأشقاء بالسودان للمساهمة فى تعزيز الاستقرار

المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان يؤكد رفضه لأغلبية المدنيين بمجلس السيادة

المجلس العسكري

نظام الحكم الانتقالي

السودان

الشريعة الإسلامية

حالة الطوارئ

مجلس الوزراء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة