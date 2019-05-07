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المجلس الدستوري الموريتاني يتسلم ملف سادس مرشح للانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 08:06 ص
المجلس الدستوري الموريتاني يتسلم ملف سادس مرشح للانتخابات الرئاسية صندوق اقتراع - ارشيفية
نواكشوط ) أ ش أ (
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 تسلم المجلس الدستوري الموريتاني ملف ترشح سادس مرشح للانتخابات الرئاسية في البلاد ، وهو كان حاميدو باب رئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس الموريتاني .

 

وذكرت صحيفة "الصحراء" الموريتانية على موقعها الالكتروني أن حاميدو بابا مدعوم من ائتلاف التعايش المشترك، الذي يضم أربعة احزاب من الأقلية الزنجية الموريتانية بالإضافة الى حزبه الحركة من اجل التاسيس ، وهذه الأحزا هي : حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد، وحزب القوى التقدمية للتغير، وحزب الحرية والمساواة والعدالة، وعدد من منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية.

 

وسبق أن ترشح كان حاميدو بابا للانتخابات الرئاسية عام 2009 وحصل على نسبة 1.4% من مجموع أصوات الناخبين حينئذ ،

 

ويعتبر حاميدو بابا سادس مرشح يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها الشهر القادم في موريتانيا.

وكان خمسة مرشحين قد قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، وهم : خبير المحاسبة محمد الامين المجتبى المرشح المستقل ، والدكتور محمد ولد مولود مرشح حزب اتحاد قوى التقدم وائتلاف معارض ، وبيرام ولد اعبيدي عن حزب الصواب وهو حزب يضم التيار البعثي الموريتاني ، وسيدي محمد ولد بوبكر بوساليف رئيس الوزراء الاسبق ، والفريق أول محمد ولد الغزواني مرشح الاغلبية الحاكمة.

 

يذكر أن مدة تقديم ملفات المرشحين إلي المجلس الدستوري الموريتاني تنتهي يوم غد الأربعاء

 

 


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