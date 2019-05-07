المالية: الحكومة ستدعم موازنة التعليم والصحة بكافة احتياجاتها فى إطار أولويات الدولة

كتب - أحمد يعقوب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، ردا على أسئلة "اليوم السابع"، إن الاهتمام بالتعليم والصحة يحتل أولوية قصوى من القيادة السياسية والحكومة حيث يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لموازنة تلك القطاعات، مؤكدا على الاهتمام بتقديم الدعم لقطاعى للتعليم وتطبيق التأمين الصحى الشامل.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، بمقر ديوان عام وزارة المالية بالقاهرة، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة فى المستقبل، موضحا أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تم تدبير الاعتمادات الخاصة بها فى ظل أنها لم تكن مخططة فى الموازنة العامة للدولة.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، طالب أمس فى مجلس النواب، بزيادة ميزانية التعليم فى الموازنة العامة للدولة من 99 مليار جنيه إلى 110 مليارات جنيه بزيادة قدرها 11 مليار جنيه، نظرا لأنها اعتمادات خاصة بمشروع تطوير التعليم.