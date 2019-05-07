القوى العاملة: استعادة 50 ألف جنيه مستحقات مواطن مصرى بإيطاليا

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة ، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمساعدة المواطن "محمد.ر.ع" من محافظة السويس البالغ من العمر 75 عاما في استعادة معاشه البالغ 50 ألف جنيه والمتوقف صرفه منذ يناير 2018.

وصرح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزارة القوي العاملة، بأن الوزارة قامت بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران للوقوف علي تفاصيل المشكلة ، حيث أفاد أن المواطن المذكور كان يقيم فى مدينة ميلانو وعاد لمصر منذ عام 2015، ولم يعرف أسباب توقف معاشه لما يزيد عن 15 شهرا.

وقد تحرك مكتب التمثيل العمالى على الفور وتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية التى أفادت أن المعاش يحول لحساب المواطن والمشكلة توجد لدى البنك الإيطالى الذى يحول له المعاش والذى يقوم بدورة بتحويلة لحساب المواطن فى مصر.

وبتحرك المستشار العمالي علي الجانب الأخر مع البنك الإيطالي إفاد أنه علي المواطن الحضور لإيطاليا شخصيا للتوقيع إلكترونيا أمام موظف البنك، وتعقدت الأمور لأن إقامة المواطن انتهت منذ فترة .

وقام مكتب التمثيل العمالي بتوجيه المواطن للقنصلية الإيطالية بالقاهرة للحصول علي فيزه "شنجن" ورفضت القنصلية، وقام المكتب بالتواصل مع القنصلية لتوضيح الأمر بأن المواطن له مستحقات، واستجابت القنصلية بناء علي ذلك وحصل المواطن علي الفيزه وحضر لميلانو.

كما قام المكتب باصطحاب المواطن إلي البنك لكبر سنه وتم إنهاء المشكلة علي الفور، وحصل علي مستحقاته المتأخرة بما قيمته 50 ألف جنيه مصر ، وعاد إلي مصر شاكرا لوزارة القوي العاملة متمثلة في مكتب التمثيل العمالي، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام في ميلانو علي إنهاء مشكلته في أسرع وقت .





