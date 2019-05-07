جاء ذلك خلال لقاء الفريق كباشي اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بمبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، محمد الحسن لباد.

ووجه كباشي، الشكر لمبعوث الاتحاد الأفريقي، على الجهد الذي بذله ممثلاً للاتحاد .

ومن جانبه، قدم مبعوث الاتحاد الأفريقي، توضيحا للناطق الرسمي، حول سير مهمته واللقاءات والاجتماعات التي أجراها مع القوى السياسية الداخلية وممثلي السلك الدبلوماسي بالخرطوم.

ونوه المبعوث بأن مهمة الاتحاد الأفريقي ستتواصل لمساعدة السودان بأطرافه المعنية المختلفة في التوصل إلى تفاهمات واتفاقات تخرج بالسودان إلى الوضع المرتجى، مؤكداً أن التوصل إلى التفاهمات بيد السودانيين، وأن مهمة الاتحاد تنحصر في تسهيل التوصل إلى اتفاق