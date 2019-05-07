العراق يتسلم 4 مقاتلات كورية من طراز "تى-50" قبل نهاية الشهر الجارى

قالت قيادة القوة الجوية العراقية اليوم الثلاثاء، أن 4 طائرات كورية من طراز "تى-50" ستصل إلى العراق قبل نهاية الشهر الحالى.
وذكرت القيادة- فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه تم شحن دفعة جديدة، وعددها 4 طائرات من طراز "تى-50" من كوريا الجنوبية إلى العراق، ومن المتوقع وصول الدفعة قبل نهاية الشهر الحالي.
يشار إلى أن العراق تسلم ثلاث دفعات من طائرات "تى-50" الكورية المقاتلة، والتى تعد من الطائرات الحديثة التى تتمتع بقدرات فائقة على المناورة والتصويب الدقيق، وهذه الدفعات تمثل جانبا من مساعى العراق لتعزيز قدراته العسكرية.
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