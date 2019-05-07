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الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:07 م
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العثور على الصندوق الأسود للطائرة اليابانية العسكرية المنكوبة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:58 م
العثور على الصندوق الأسود للطائرة اليابانية العسكرية المنكوبة تحطم طائرة ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
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أعلن وزير الدفاع اليابانى تاكيشى إوايا، العثور على الصندوق الأسود لطائرة الدفاع الذاتى الجوية اليابانية (إف-35 إيه) التى تحطمت فى أبريل الماضى من قاع المحيط الهادئ، دون جهاز تسجيل بداخله.

وأوضح إوايا - فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة البحث فى أعماق البحار الأمريكية المستأجرة فان جوخ تمكنت من استرجاع مسجل بيانات الرحلة التالف للغاية.

وأكد وزير الدفاع اليابانى أن قوات الدفاع الذاتى الجوية ستواصل عملها بدعم عسكرى أمريكى لاستعادة حطام الطائرة ذات المقعد الواحد المتطورة التى طورتها شركة الدفاع الأمريكية.

يُشار إلى أنه تقوم بعملية البحث سفينة يابانية تابعة لقوة الدفاع الذاتى البحرية وسفينة أبحاث فى أعماق البحار تملكها الوكالة اليابانية لعلوم الأرض والتكنولوجيا البحرية بالإضافة إلى السفينة الأمريكية فان جوخ.

 


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