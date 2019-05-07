الصحة: 19.7 مليون مواطن مصابون بالسمنة فى نهاية حملة 100 مليون صحة

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة ريهام غلاب، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن إجمالى المصابين بالسمنة بعد انتهاء حملة 100 مليون صحة بلع 19726006 مواطنين .

وقالت ريهام غلاب فى تصريح لـ"اليوم السابع": نقدم برامج صحية وغذائية متميزة للتخلص من السمنة والسمنة المفرطة مؤكدة أن الدولة تولى اهتمام كبير بالحفاظ على صحة المواطنين .

وأضافت، مبادرة 100 مليون صحة أحد أهم المبادرات القومية التى تساهم فى رسم الخريطة الصحية لمصر.

يذكر أن حملة 100 مليون صحة انتهت قبل يومين وتم الابقاء على 305 نقطة ثابتة بالمحافظات لاستكمال الفحص للمواطنين بالمجان.