الشرطة النيوزيلندية تصطحب راكبة خارج طائرة لرفضها مشاهدة فيديو السلامة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الشرطة تدخلت لإنزال راكبة كانت على متن رحلة تابعة لشركة طيران نيوزيلندا بعد رفضها مشاهدة فيديو سلامة الطيران الذى يذاع على جميع الرحلات قبل الإقلاع.

واضطرت الطائرة المتجهة من ولنجتون إلى أوكلاند للعودة إلى البوابة قبل الإقلاع ، حيث تم نقل المرأة من الطائرة لفشلها في الامتثال لتعليمات الطاقم.

وقال متحدث باسم الشرطة لموقع Newshubإن الراكبة ستتلقى إشعارًا بانتهاك القواعد بموجب قواعد هيئة الطيران المدني فيما يتعلق باستخدام الهاتف المحمول، مؤكدًا أنهم استجابوا لطلب من الرحلة NZ424 هذا الصباح.

ومع ذلك ، اقترح أحد المسافرين أن تقوم شركة الطيران النوزيلندية بتغيير مقاطع الفيديو الخاصة بها إذا كانت تريد أن ينتبه المسافرون، قائلا إنه إذا كانت مشاهدة فيديو السلامة أمرا بالغ الأهمية هكذا ويمكن أن يتم مرافقتك خارج الطائرة بسببه، فيجب أن يتم تغييره.