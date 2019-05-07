video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة النيوزيلندية تصطحب راكبة خارج طائرة لرفضها مشاهدة فيديو السلامة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:33 م
الشرطة النيوزيلندية تصطحب راكبة خارج طائرة لرفضها مشاهدة فيديو السلامة الطيران النيوزيلندى
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الشرطة تدخلت لإنزال راكبة كانت على متن رحلة تابعة لشركة طيران نيوزيلندا بعد رفضها مشاهدة فيديو سلامة الطيران الذى يذاع على جميع الرحلات قبل الإقلاع.
 
 
واضطرت الطائرة المتجهة من ولنجتون إلى أوكلاند للعودة إلى البوابة قبل الإقلاع ، حيث تم نقل المرأة من الطائرة لفشلها في الامتثال لتعليمات الطاقم.
 
 
وقال متحدث باسم الشرطة لموقع  Newshubإن الراكبة ستتلقى إشعارًا بانتهاك القواعد بموجب قواعد هيئة الطيران المدني فيما يتعلق باستخدام الهاتف المحمول، مؤكدًا أنهم استجابوا لطلب من الرحلة NZ424 هذا الصباح.
 
 
ومع ذلك ، اقترح أحد المسافرين أن تقوم شركة الطيران النوزيلندية بتغيير مقاطع الفيديو الخاصة بها إذا كانت تريد أن ينتبه المسافرون، قائلا إنه إذا كانت مشاهدة فيديو السلامة أمرا بالغ الأهمية هكذا ويمكن أن يتم مرافقتك خارج الطائرة بسببه، فيجب أن يتم تغييره.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تونس تحتضن دورة تكوينية حول تنفيذ نظام الدولة لسلامة للطيران

المركز البريطانى لسلامة الطيران يعتذر لموسكو عن تفتيش إحدى طائراتها فى لندن

نيوزيلندا

اخبار العالم

الطيران النيوزيلندى

فيديو السلامة فى الطائرات

حوادث الطيران

حوادث الطائرات




لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة