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السيطرة على حريق التهم منزلا ومخزن خردة فى المحلة دون وقوع إصابات

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:15 م
السيطرة على حريق التهم منزلا ومخزن خردة فى المحلة دون وقوع إصابات حريق - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل اندلع فى منزل ومخزن بمنطقة أبو الفضل، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة، بنشوب حريق داخل منزل ومخزن خردة بمنطقة أبو الفضل، انتقلت 4سيارات مطافي لمكان البلاغ، وتبين نشوب حريق فى منزل مكون من طابقين وبه مخزن للخردة، واتت النيران على محتوياتهم دون وقوع إصابات، وتمكنت سيارات المطافي من اخماد النيران قبل ان تمتد لباقي المنطقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 

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