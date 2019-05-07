video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السجن عامين على 4 من متظاهرى السترات الصفراء لإشعالهم النيران فى مبانى

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:43 ص
السجن عامين على 4 من متظاهرى السترات الصفراء لإشعالهم النيران فى مبانى السترات الصفراء - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

قضت المحكمة الجنائية لجنوب مدينة ناربون الفرنسية، بالسجن لمدة عامين منهما عام مع وقف التنفيذ بحق أربعة أشخاص من متظاهرى حركة السترات الصفراء، وجاء الحكم بناء على تورطهم فى إشعال النيران فى بعض الممتلكات العامة خلال تظاهرة للحركة المشاغبة.

 

ووفقا لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، فأن قاضى المحكمة حكم على المتهمين الأربعة بدفع غرامة قدرها 288 ألف يورو مع تنفيذ أمر الاحتجاز، كما حظر مشاركتهم فى أى فعاليات أو تظاهرات أو مسيرات تدور بالبلاد لمدة 3 سنوات.

 

وأشعل المتهمون حريق فى بوابات الطريق السريع ومبانى حكومية فى 15 ديسمبر 2018، خلال الأسبوع السابع لتظاهرات السترات الصفراء.

 

وتم القبض على الرجال الأربعة فى منتصف فبراير، ثم تم الحكم عليهم فى محكمة فورية، لكن ثلاثة منهم طلبوا الوقت لإعداد دفاعهم، وتم تأجيل محاكمة المجموعة بأكملها حتى الشهر الجارى.

 

وفى الوقت نفسه، تم وضع المشتبه بهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و37 عاما، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقد حوكم ثلاثة من المشتبه بهم بتهمة "تدهور ممتلكات الآخرين بطريقة خطيرة"، والرابع للتواطؤ.

 

وأقر اثنان من المتهمين بتورطهما، أحدهما أطلق دخانا كان من شأنه أن يؤدى إلى نشوب حريق فى بوابة طريق، والثانى برمى منتج قابل للاشتعال على إطارات مكدسة مسبقا، ومن ناحية أخرى نفى الاثنان الآخران أى تورط فى إطلاق النار أو إشعال نيران. على الرغم من أنهم اعترفوا بوجودهم عند البوابات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشاركة محدودة فى احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا بعد اشتباكات أول مايو

السترات الصفراء تشعل "عيد العمال" بمواجهات عنيفة مع الشرطة.. كر وفر بين الأمن والمحتجين وقيادات الحركة تتمسك بالمطالب رغم تنازلات الحكومة..الشرطة تحتجز 88 شخصا بعد عمليات تفتيش لمن يودون المشاركة فى التظاهرات

صدامات بين الشرطة الفرنسية وعناصر السترات الصفراء خلال مسيرة فى باريس

فرنسا

التخريب فى فرنسا

التظاهرات فى فرنسا

اخبار العالم

السترات الصفراء




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة