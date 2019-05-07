السجن عامين على 4 من متظاهرى السترات الصفراء لإشعالهم النيران فى مبانى

كتب: أحمد علوى

قضت المحكمة الجنائية لجنوب مدينة ناربون الفرنسية، بالسجن لمدة عامين منهما عام مع وقف التنفيذ بحق أربعة أشخاص من متظاهرى حركة السترات الصفراء، وجاء الحكم بناء على تورطهم فى إشعال النيران فى بعض الممتلكات العامة خلال تظاهرة للحركة المشاغبة.

ووفقا لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، فأن قاضى المحكمة حكم على المتهمين الأربعة بدفع غرامة قدرها 288 ألف يورو مع تنفيذ أمر الاحتجاز، كما حظر مشاركتهم فى أى فعاليات أو تظاهرات أو مسيرات تدور بالبلاد لمدة 3 سنوات.

وأشعل المتهمون حريق فى بوابات الطريق السريع ومبانى حكومية فى 15 ديسمبر 2018، خلال الأسبوع السابع لتظاهرات السترات الصفراء.

وتم القبض على الرجال الأربعة فى منتصف فبراير، ثم تم الحكم عليهم فى محكمة فورية، لكن ثلاثة منهم طلبوا الوقت لإعداد دفاعهم، وتم تأجيل محاكمة المجموعة بأكملها حتى الشهر الجارى.

وفى الوقت نفسه، تم وضع المشتبه بهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و37 عاما، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقد حوكم ثلاثة من المشتبه بهم بتهمة "تدهور ممتلكات الآخرين بطريقة خطيرة"، والرابع للتواطؤ.

وأقر اثنان من المتهمين بتورطهما، أحدهما أطلق دخانا كان من شأنه أن يؤدى إلى نشوب حريق فى بوابة طريق، والثانى برمى منتج قابل للاشتعال على إطارات مكدسة مسبقا، ومن ناحية أخرى نفى الاثنان الآخران أى تورط فى إطلاق النار أو إشعال نيران. على الرغم من أنهم اعترفوا بوجودهم عند البوابات.