السجن المشدد 5 سنوات لرائد أبو شريعة فى حيازة سلاح نارى بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، "رائد أبوشريعة" أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 5 سنوات، فى واقعة حيازة سلاح نارى بدون تراخيص بمدينة أولاد صقر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أمجد عبد المجيد، وعضوية المستشارين، محمد أسامة، ومحمود منصور، وسكرتارية وائل عيد.

وتعود أحداث القضية رقم 839 لسنة 2018، جنايات أمن دولة عليا طواريء مركز شرطة أولاد صقر، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام قوة من مباحث أولاد صقر، برئاسة النقيب محمد حيدة، رئيس مباحث أولاد صقر، بإشراف المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، بالقبض على رائد أبوشريعة، أخطر العناصر الإجرامبة بالشرقية.

وتبين من التحقيقات وقوع مشاجرة بين " رائد أبوشريعة" وعناصر خارجة عن القانون، مقيمين قرية بنى حسن، بسبب الخلاف على المخدرات، وتم تبادل النيران بينهم، وأصيب رائد، وتم نقله لمستشفى "أحمد جبريل" الخاص بأولاد صقر.

وبينما كان " رائد" يستعد للهروب على باب المستشفى، وقع فى يد الشرطة، وضبط بحوزته بندقية ألية مششخنة، أجنبية الصنع، و20 طلقة لذات العيار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.