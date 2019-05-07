video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ6 موظفين بسوهاج لاتهامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم

الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:56 م
السجن المشدد 3 سنوات لـ6 موظفين بسوهاج لاتهامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة 6 موظفين بالسجن المشدد 3 سنوات حضوريا وغيابيا وعزلهم من الوظيفة بعد اتهامهم بالتربح من عملهم بدائرة مركز ساقلتة.

 

وصدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

وتعود أحداث القضية، إلى عام 2017 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقيام مسئولى قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس قروى سفلاق دائرة مركز ساقلتهن بالتلاعب والتزوير فى المعاينات الخاصة بتوصيل المرافق لعدد من المواطنين، وإثبات بها بيانات على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع هؤلاء المواطنين بقصد تمكينهم من توصيل المرافق لمنازلهم بالمخالفة للقانون، وذلك بقصد التربح من وراء ذلك.

 

وتبين قيام المتهمين "عادل .أ" 55 عاما، و"سعد .ث" 55 عامًا، و"على أ" 53 عامًا، و3 موظفين آخرين "هاربين" بالتواطؤ مع 5 مواطنين بناحية الطوايل دائرة مركز ساقلته بإجراء معاينات لمنازلهم، وإثبات بيانات بأنها داخل الحيز العمرانى عل خلاف الحقيقة وذلك بقصد التربح.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة خطف شاب وطلب فدية فى مدينة نصر

حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية بالشروق

حبس متهمين بسرقة سيارة نقل بالقطامية 4 أيام

حبس موظف بشركة مياه الشرب بسوهاج 15 يوما بعد بيعه 3000 عداد مياه لصالحه

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

التربح

جنايات سوهاج

السجن المشدد




لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة