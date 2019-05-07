السجن المشدد 3 سنوات لـ6 موظفين بسوهاج لاتهامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة 6 موظفين بالسجن المشدد 3 سنوات حضوريا وغيابيا وعزلهم من الوظيفة بعد اتهامهم بالتربح من عملهم بدائرة مركز ساقلتة.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية، إلى عام 2017 بدائرة مركز ساقلتة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بقيام مسئولى قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس قروى سفلاق دائرة مركز ساقلتهن بالتلاعب والتزوير فى المعاينات الخاصة بتوصيل المرافق لعدد من المواطنين، وإثبات بها بيانات على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع هؤلاء المواطنين بقصد تمكينهم من توصيل المرافق لمنازلهم بالمخالفة للقانون، وذلك بقصد التربح من وراء ذلك.

وتبين قيام المتهمين "عادل .أ" 55 عاما، و"سعد .ث" 55 عامًا، و"على أ" 53 عامًا، و3 موظفين آخرين "هاربين" بالتواطؤ مع 5 مواطنين بناحية الطوايل دائرة مركز ساقلته بإجراء معاينات لمنازلهم، وإثبات بيانات بأنها داخل الحيز العمرانى عل خلاف الحقيقة وذلك بقصد التربح.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق .