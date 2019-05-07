الريال الإيرانى يواصل هبوطه ويستقر عند أدنى مستوياته فى 7 أشهر

كتب علام عبد الغفار

أعلنت قناة العربية فى خبر عاجل، الريال الإيرانى يواصل هبوطه ويستقرعند أدنى مستوياته فى 7 أشهر بسبب التوتر مع واشنطن.

قال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الثلاثاء، إنه على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في أنحاء العالم عدم التعامل مع إيران.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قال أمس الاثنين إن الولايات المتحدة رصدت أنشطة إيرانية تشير إلى "تصعيد" محتمل وذلك بعد يوم من إعلان واشنطن أنها سترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لمواجهة "تهديد جاد من قوات النظام الإيرانى".

وقال بومبيو للصحفيين: "ما زلنا نرى نشاطا يدفعنا للاعتقاد باحتمال وجود تصعيد، لذلك نحن نتخذ كل التحركات الملائمة سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية قدرتنا على ضمان توفر مجموعة واسعة من الخيارات أمام الرئيس فى حال حدوث شىء فعليا".