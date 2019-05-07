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الذهب يصعد مع تراجع شهية المخاطرة بعد تهديد ترامب برفع الرسوم

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:03 ص
الذهب يصعد مع تراجع شهية المخاطرة بعد تهديد ترامب برفع الرسوم ذهب _ أرشيفية
(رويترز)
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صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن أشعل تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التوترات التجارية من جديد بين البلدين ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع السعر الفورى للذهب 0.1% إلى 1281.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1282.70 دولار للأوقية ويوم الأحد، حذر ترامب الذى يصف نفسه بأنه "رجل الرسوم الجمركية" من رفع فى الرسوم على البضائع الصينية فى تغير حاد فى الموقف عن الأسبوع الماضى عندما أشاد بتقدم البلدين على صعيد التجارة.

وقال ستيفن إينس رئيس التداول واستراتيجيات السوق لدى إس.بي.آى لإدارة الأصول "هناك محفزات كبيرة للذهب فى ظل التصعيدات على جبهة الحرب التجارية أمس".

وبالنسبة للمعادن الأخرى، استقرت الفضة عند 14.90 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين حوالى واحد بالمئة إلى 880.85 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1346.01 دولار للأوقية.


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