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الخميس .. معرض "آباء مصريون وآباء سويديون" بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:51 م
الخميس .. معرض "آباء مصريون وآباء سويديون" بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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تنظم مكتبة الإسكندرية وسفارة السويد بالقاهرة بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ،  وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، معرض صور فوتوغرافية بعنوان "لأني أب: آباء مصريون وآباء سويديون" لتسليط الضوء على الأبوة في مصر والسويد، وذلك الساعة التاسعة مساء يوم الخميس القادم  بقاعة المعارض الشرقية بمكتبة الإسكندرية

وتستهدف مجموعة "آباء مصريون" عرض نماذج من الآباء المصريين ممنّ يشاركون زوجاتهم في تحمل مسئولية أبنائهم، ويشاركون أبنائهم وبناتهم في تفاصيل حياتهم اليومية، يلعبون، يقرأون، يضحكون، يذاكرون، يطهونّ، وغيرها من مظاهر المشاركة، الدعم، والحب. ويسعى المعرض الذي يقيمه المجلس القومي للمرأة إلى إبراز قصص الآباء المشاركين لزوجاتهم في المجتمع المصري، من أجل تنشئة جيل سوى، ينمو في أسرة سعيدة مستقرة، من أجل وطن مستقر ومنتج.

وتركز مجموعة "آباء سويديون" على صور شخصية لآباء اختاروا البقاء في المنزل مع أطفالهم لمدة ستة أشهر على الاقل. ويبرز المصور يوهان بافمان أسباب اختيار هؤلاء الآباء البقاء في المنزل مع أطفالهم، وما اكتسبوه من تلك التجربة، وكيف تغيرت العلاقة مع كلا الوالدين وأطفالهم نتيجة لذلك. وتهدف هذه المجموعة إلى إبراز تأثير المساواة بين الجنسين من ناحية الإجازة الوالدية في كلا من الأفراد والمجتمع.

 

 

 

 

 


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