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الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:37 م
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الخارجية الأمريكية: إلغاء اجتماع كان مقررا بين ميركل وبومبيو

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:09 م
الخارجية الأمريكية: إلغاء اجتماع كان مقررا بين ميركل وبومبيو ميركل
واشنطن(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إلغاء الاجتماع الذى كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء، فى برلين، بين وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقالت الخارجية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" نيوز الإخبارية الأمريكية - إنه سيتم تحديد موعد آخر لعقد الاجتماع بسبب القضايا الملحة - دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول سبب الإلغاء.

واشارت إلى أن بومبيو يتطلع إلى زيارة (برلين ) قريبا لعقد عدد من الاجتماعات المهمة التى تم تحديدها.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكى قد شارك فى أعمال مؤتمر "مجلس القطب الشمالى " فى فنلندا.

 


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اجتماع ميركل وبومبيو

الغاء اجتماع ميركل وبومبيو




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