الخارجية الأمريكية: إلغاء اجتماع كان مقررا بين ميركل وبومبيو

واشنطن(أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إلغاء الاجتماع الذى كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء، فى برلين، بين وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقالت الخارجية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" نيوز الإخبارية الأمريكية - إنه سيتم تحديد موعد آخر لعقد الاجتماع بسبب القضايا الملحة - دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول سبب الإلغاء.

واشارت إلى أن بومبيو يتطلع إلى زيارة (برلين ) قريبا لعقد عدد من الاجتماعات المهمة التى تم تحديدها.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكى قد شارك فى أعمال مؤتمر "مجلس القطب الشمالى " فى فنلندا.