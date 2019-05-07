video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الليبى يقبض على طيار أجنبى بعد إسقاط طائرة لميليشيات طرابلس بالهيرة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:37 م
الجيش الليبى يقبض على طيار أجنبى بعد إسقاط طائرة لميليشيات طرابلس بالهيرة الطائرة
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
ألقت قوات الجيش الليبى القبض على طيار أجنبى بعد إسقاط طائرة تتبع الميليشيات المسلحة فى طرابلس، وذلك بعد إسقاط طائرته فى منطقة الهيرة فى ضواحى طرابلس.
 
وقالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى، إن الدفاعات الأرضية للجيش الوطنى الليبى تمكنت من إسقاط طائرة تتبع ميليشيات طرابلس خلال تحليقها فى منطقة الهيرة بضواحى طرابلس.
 
بدورها قالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى أنه تم إلقاء القبض على طيار أجنبى يقود الطائرة التى تم إسقاطها فى منطقة الهيرة.
 
كانت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لمجموعة عمليات الكرامة بالجيش الليبى قد أكدت مساء أمس الاثنين استهدافها لتمركزات المسلحين والإرهابيين الداعمين لحكومة الوفاق فى ضواحى طرابلس.
 
 
 
 
WhatsApp Image 2019-05-07 at 12.17.29 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-05-07 at 12.18.27 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-05-07 at 12.18.27 PM
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الليبى يسقط طائرة تابعة للميليشيات فى منطقة الهيرة جنوب طرابلس

خبراء ليبيون فى ندوة "اليوم السابع": عملية الجيش الوطنى هدفها تحرير مؤسسات الدولة فى طرابلس.. تركيا تخطط مع قطر لتحويل ليبيا لـ"بيت مال" الدواعش.. الجيش الليبى نجح فى عمليته العسكرية وكبد المسلحين خسائر كبيرة

اخبار ليبيا

اخبار طرابلس

الجيش الليبي

اسقاط طائره

مليشيات طرابلس

القبض على طيار أجنبى




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة