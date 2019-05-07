وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الجيش سيطر على قريتي الجنابرة وتل عثمان في إدلب شمال غربي سوريا.



وكانت قوات الجيش السوري قد استهدفت مواقع انتشار المجموعات الإرهابية في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، كما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري والمسلحين على خط التصعيد في أرياف (إدلب - حماة - اللاذقية)، والتي تركزت في بلدتي المالكية ومرعناز وانتهت بانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة ومقتل 3 جنود أتراك، وحفاظ القوات السورية على نقاط انتشارها في تلك المنطقة.