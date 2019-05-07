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الجمعة.. فصل الكهرباء ساعتين عن قرى ومناطق بسمنود والمحلة لصيانة المحولات

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:57 م
الجمعة.. فصل الكهرباء ساعتين عن قرى ومناطق بسمنود والمحلة لصيانة المحولات انقطاع الكهرباء - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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أعلن المهندس أشرف محمد الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية عن فصل التيار الكهربائى ساعتين من السابعة صباحا وحتى التاسعة صباح نفس اليوم، عن محطة محولات سمنود الجديدة يوم الجمعة القادم، لعمل صيانة للمحولات.

 

وأوضح الحسينى، أن المناطق التى ستتعرض لفصل التيار الكهربى هى منطقة السكة الحديد – الشحاتية – سماحة – الترعة – جزء من المنطقة الصناعية – منطقة المركز – منطقة المستشفى – شارع البحر حتى بيع المصنوعات – مدخل مدينة سمنود – ميدان النحاس، إلى جانب قرى محلة زياد – ميت عساس – كفر حسان – كفر الثعبانية – الراهبين – الناصرية.

 

كما سيتم فصل التيار، عن لوحة محلة أبو على بالمحلة الكبرى، وتشمل مناطق منطقة مبارك 1- العباسية – السلندرات 1،2- نادى المعلمين بالمحلة – مركز شرطة المحلة.

 

وطالب"الحسيني"، قاطنى تلك المناطق والمستشفيات والمخابز، تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

 


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