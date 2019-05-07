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الجريدة الرسمية تنشر تعديل قرار وزير الأوقاف باختبار القيادات العليا نفسيا

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:23 ص
الجريدة الرسمية تنشر تعديل قرار وزير الأوقاف باختبار القيادات العليا نفسيا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الأوقاف المعدل لقرار رقم 57 لعام 2019 الخاص بالتجديد للقيادات العليا الوزارة فى مستويات وكيل وزارة ومدير عام والترقية أعلى المستويين.

وتضمن القرار 6 مواد نصت إلى على اختبار قيادات الأوقاف وتوابعها فى درجة وكيل وزارة ومدير عام عند تجديد الأعين أو الترقية الدرجة العليا عند تجديد التعيين.

ونصت المواد الثانية والثالثة والرابعة على تحديد اللجان والمواد المختصة وأعطت الأوقاف سلطة تشكيل لجان الاختبارات على أن تجرى فى مواد التخصص اللغتين العربية والأجنبية والعلوم الشرعية والحاسب الألى والاختبار النفسى لقيادات الدعوة، ومجالات التخصص الفنية للتخصصات الأخرى يضاف إليها الحاسب واللغات.

كما نصت المادتين الخامسة والسادسة على إلغاء سابقه من قرارات ونشر النص المعدل بالجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الثلاثاء 7 مايو لبدء التطبيق.
 


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