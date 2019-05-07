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الجار الله: جيش فائز السراج مكون من ميليشيات إرهابية والدول تعلم ذلك

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:22 م
الجار الله: جيش فائز السراج مكون من ميليشيات إرهابية والدول تعلم ذلك أحمد الجار الله
ريهام عبد الله
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أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن جولات فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى، لتثبيت حكمه، لن تأتى بنتيجة، مشيرا إلى أن جيش اللواء خليفة حفتر سينظف طرابلس من الإرهابيين.

وقال الجار الله :"السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يجول في بعض عواصم العالم لتثبيت حكم حكومة الوفاق، لن يخرج بنتيجة وقد لايعود، جيش حفتر سينظف طرابلس من المليشيات الإرهابية، الدول التى يزورها السراج تعرف أن جيشه مكون من مليشيات إرهابية مدعومة من دول تدعم الارهاب".

أحمد الجار الله
أحمد الجار الله

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الجار الله

اليوم السابع بلس

حكومة الوفاق

ليبيا

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