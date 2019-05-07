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"التنمية المحلية" تتلقى شكاوى المواطنين فى رمضان من خلال 5 وسائل.. تعرف عليها

الثلاثاء، 07 مايو 2019 08:00 ص
"التنمية المحلية" تتلقى شكاوى المواطنين فى رمضان من خلال 5 وسائل.. تعرف عليها الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم، والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة بدأت فى تلقى شكاوى المواطنين خلال شهر رمضان، سواء من نقص السلع الغذائية أو التكدسات المرورية فى الأحياء والمدن من خلال 4 وسائل خصصتها الوزارة.

وأوضح قاسم، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الوسائل المخصصة شكاوى المواطنين، هى أولًا مبادرة صوتك مسموع وتتلقى الشكاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن "15330" ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg ، بالإضافة إلى رقم للواتس اب 01150606783.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: "كما أن غرفة عمليات الوزارة تتلقى الشكاوى من المواطنين على أرقام تليفونات 27957837 ، و33356708، وفاكس 33378597".

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بتشكيل غرف عمليات فى كل محافظة والتنسيق مع الأحياء والمدن والمراكز، لمتابعة عمليات توافر السلع داخل الشوادر فى كل محافظة والتنسيق مع الجهات والإدارات المختلفة مثل المرور والصحة والتموين، والمرافق والخدمات على مدار اليوم لمواجهة أى ظروف طارئة فى قطاع المرافق من مياه وكهرباء وغيرها.


 


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