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الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:45 م
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خلال المشاركة المصرية بمعرض سيال للمنتجات الغذائية..

التمثيل التجارى المصرى فى مونتريال: 30 فرصة تصديرية وتعاقدات بـ600 ألف دولار

الثلاثاء، 07 مايو 2019 03:03 م
التمثيل التجارى المصرى فى مونتريال: 30 فرصة تصديرية وتعاقدات بـ600 ألف دولار أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى
كتب إسلام سعيد
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أسفرت الترتيبات التي أجراها مكتب التمثيل التجاري المصري في مونتريال بكندا عن توفير 20 فرصة تصديرية بقيمة تعاقدية تقدر بنحو 600 ألف دولار، لاستيراد الزيتون والصلصلة وملح الطعام والخضر والفاكهة المجمدة والزيوت العطرية، بحسب بيان للمكتب التجارى.

وجاء ذلك خلال مشاركة 6 شركات مصرية فى معرض سيال للمنتجات الغذائية والذى عقد في مدينة تورنتو الكندية خلال الفترة من 30 أبريل إلى 2 مايو 2019.

وعلى هامش المعرض، دعا مكتب التمثيل التجارى فى مونتريال برئاسة  المستشار التجارى علاء البيلى أكثر من 30 شركة كندية من كبرى سلاسل التجزئة والجملة والشركات المستوردة لزيارة جناح الشركات المصرية المشاركة فى المعرض، كما تم ترتيب عدد من المقابلات الثنائية مع كبرى الشركات الامريكية المستوردة في إطار برنامج المشترين الأمريكيين بالمعرض US Buyer Program.

كما نجح المكتب في الإتفاق مع أكبر سلسلة تجارية فى كندا لتخصيص يومين لعرض عينات من منتجات إحدى الشركات المصرية المشاركة بالمعرض بأكبر فروع السلسلة فى تورنتو مع بداية شهر رمضان وفق بيان المكتب التجارى.


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