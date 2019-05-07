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التضامن: 4 ملايين جنيه مساعدات مالية إضافية لمستحقى "تكافل" والأولى بالرعاية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 04:19 م
التضامن: 4 ملايين جنيه مساعدات مالية إضافية لمستحقى "تكافل" والأولى بالرعاية غادة والى وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة
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أعلنت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى، أن المؤسسة قدمت 4 ملايين جنيه مساعدات نقدية مقدمة للأسر الأكثر احتياجا من عملاء التكافل الاجتماعى، وذلك دعما للأسر استقبالا لشهر رمضان الكريم، حيث تم تقديم تلك المساعدات لعدد 36 ألفا و520 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية من عملاء التكافل الاجتماعى بالمؤسسة وفروعها المنتشرة، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم .

 

وأشار اللواء عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى، إلى أن هذا المجهود يأتى للعام الخامس على التوالى فى إطار الدور الذى تقوم به المؤسسة فى رعاية الأسر الأكثر احتياجا وتخفيفا العب عن كاهل الأسر خاصة فى الشهر الكريم وأنه قد تم تقديم المساعدات فى شكل نقدى لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها .

 

وأضاف حمودة، أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تستهدف تحقيق التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية الفئات إلى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعى والتأمينات، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية تقدم المساعدة للأسر الأولى بالرعاية وتتنوع المساعدات بين مساعدات تعليم وحالات ملحة وكراسى متحركة وأجهزة تعويضية وتعويضات وكوارث ونكبات وغيرها.


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