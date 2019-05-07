وأضاف المسؤولون أن من المرجح أن تكون القاذفات من طراز بي-52، و أوضحوا أنها لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط.

وشدد مسؤول - في تصريحات أوردتها قناة ( الحرة) الأمريكية - أن لا حرب أمريكية-إيرانية تلوح في الأفق، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من التحركات في الخليج يتمثل في إظهار قوة الردع العسكرية الأمريكية في وجه تهديدات إيران.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد قال في وقت سابق إن إدارة الرئيس دونالد ترامب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مثيرة للقلق من إيران، ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم على مصالحها أو حلفائها.