video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاسترالى يرتفع بعد إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة مستقرة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:07 ص
الاسترالى يرتفع بعد إبقاء البنك المركزى أسعار الفائدة مستقرة الدولار الأسترالى _ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

صعد الدولار الاسترالى اليوم الثلاثاء بعد أن قرر البنك المركزى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى قياسى منخفض، فى حين ظل اليوان تحت ضغط بفعل تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.

وصعد الاسترالى 0.8% إلى 0.7048 دولار أمريكي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطى الاسترالى سعر السيولة عند 1.50%، مبددا التكهنات بأنه قد يعمد إلى تخفيف السياسة النقدية عقب قراءة تضخم أضعف من المتوقع.

وتراجع اليوان قليلا فى الأسواق الخارجية إلى 6.7781 يوان للدولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوياته فى أربعة أشهر عند 6.8218 أمس الاثنين.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 % مقابل سلة عملات إلى 97.420.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1215 دولار فى حين صعد الجنيه الاسترلينى 0.2 % إلى 1.3124 دولار لآمال فى انفراجة بمحادثات حزبى المحافظين والعمال بشأن الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدولار الاسترالى يتراجع والأمريكى يستقر قرب أعلى مستوى فى 22 شهرا

اليوان

الدولار الاسترالى

اخبار الاقتصاد

دونالد ترامب

امريكا

الرئيس الامريكى




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة