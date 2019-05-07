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الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا

الثلاثاء، 07 مايو 2019 08:00 ص
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا أنطونيو جوتيريش
نيويورك )أ ش أ(
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جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا حيث تواصل قوات الجيش الوطني الليبي عملياتها العسكرية للسيطرة على العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيات طرابلس.

وقال فقي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جوتيريش في نيويورك، أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم /الثلاثاء/ - "الأولوية اليوم هي لوقف (الحرب)"، مؤكدا أنه "لا حل عسكريا في نزاع من هذا النوع".

وأضاف "لا بد من أن يقبل الأطراف الليبيون وقف المعارك والجلوس إلى طاولة لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية والسياسية".

بدوره قال جوتيريش إن "الرسالة لجميع الليبيين" هي ضرورة التوصل إلى "وقف لإطلاق النار" و"وقف للمعارك" والعودة إلى مسار الحل السياسي.

وسبق للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن دعوا الجانبين في ليبيا إلى وقف إطلاق النار أو أقله الالتزام بهدنة إنسانية، لكن هذه الدعوات لم تلق استجابة - حسب القناة - .

 


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