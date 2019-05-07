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"الأعلى للإعلام" يصدر ملاحظاته على بعض الأعمال الدرامية فى رمضان

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:13 ص
"الأعلى للإعلام" يصدر ملاحظاته على بعض الأعمال الدرامية فى رمضان مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
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أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الدراما رصدت مجموعة من المخالفات في عدد من المسلسلات والبرامج التي تم عرضها خلال اليومين الماضيين منذ بدء مارثوان الأعمال المعروضة في شهر رمضان بالقنوات، وتنوعت المخالفات ما بين إيحاءات جنسية وألفاظ متدنية ولغة حوار سوقية.

وحذر المجلس في بيان له منذ قليل المنتجين من الاستمرار في هذا النسق مشددا على ضرورة معالجة المخالفات السابق رصدها للحيلولة دون توقيع العقوبات التي تتراوح بين الغرامة وحتى وقف بث العمل.

وأكد المجلس فى بيانه، حرصه على حرية الإبداع مع الالتزام بالقيم المصرية وسوف يعلن المجلس قريبا عن جائزة لأفضل مسلسل  حرص على القيم والتقاليد المصرية ولم يخالف الأكواد والمعايير المهنية.

كما شدد المجلس على ضرورة الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على العمل قبل عرضه وهو ما تنص عليه المعايير التي سبق وأعلنها المجلس وأرسلها لكافة القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية للالتزام بها.

وكان المجلس قد تلقى خطابا من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات يطلب تدخل المجلس لضبط المشهد الاعلامي خاصة بعدما لوحظ عرض عدد من الأعمال دون الحصول على موافقة هيئة الرقابة.

 


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