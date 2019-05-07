الأزهر الشريف يحتفل الأحد المقبل بالذكرى الـ1079 هجرية على تأسيسه

كتب لؤى على

يحتفل الأزهر الشريف، يوم الأحد، بالذكرى الـ1079 هجرية على افتتاح جامعه الذي أقيمت فيه الصلاة لأول مرة في الـ7 من رمضان لعام 361 للهجرة في عهد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله الفاطمى، حيث يُقيم الأزهر عددًا من الفعاليات في إطار التعريف بذكرى تأسيس الجامع الأزهر والتي توافق 7 من رمضان من كل عام يعقبها الاعلان عن الفائزين بمسابقة الأزهر للقرآن الكريم.

وكان الأزهر الشريف، قد أعلن نتيجة التصفيات الأولية لمسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها هيئة كبار العلماء، وكانت نسبة النجاح في التصفيات الأولية للمسابقة 68 % وعدد الحاصلين على مجموع أكثر من 90 % من الدرجة الكلية في كل مستوى من المستويات الخمسة للمسابقة بلغ 140 متسابقًا ومتسابقة، علما أن الخمسة الأوائل في كل مستوى هم المرشحون للمشاركة في التصفيات النهائية للمسابقة.

ووجه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور صلاح العادلي بتكريم العشرة الأوائل في كل مستوى، وذلك في (يوم الأزهر) الموافق السابع من رمضان 1440هـ في الاحتفال الكبير الذي ينظم بالجامع الأزهر فى ذكرى تأسيسه.