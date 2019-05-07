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استجابة لـ"اليوم السابع".. البيئة تجرى تفتيشات على المنشآت الصناعية بالمحلة

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:13 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. البيئة تجرى تفتيشات على المنشآت الصناعية بالمحلة لجنة إدارة التفتيش ومعمل قياس الملوثات البيئية خلال تفقدها لمصانع المحلة
كتبت آية دعبس
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فى استجابة سريعة لما تم نشره بـ"اليوم السابع" عبر خدمة صحافة المواطن، بشأن شكوى المواطن أحمد محمد عطية رضوان، المقيم بمنطقة الزهراء بمدينة المحلة الكبرى، من الضوضاء والروائح الكريهة من أحد الصناعات القديمة والقريبة من المنطقة السكنية، شكلت وزارة البيئة لجنة من إدارة التفتيش ومعمل قياس الملوثات البيئية بالإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا.
 
حيث تم التفتيش بالكامل على المنشآت الصناعية القريبة من محل إقامة الشاكى، وأخذ كل القياسات البيئية اللازمة من داخل المنشأة وخارجها، كما تواصلت الوزارة مع الشاكى، وأيضا أخذ القياسات اللازمة من داخل منزله، الخاصة بالضوضاء ووطأة حرارية، وانبعاثات المداخن، وأخذ عينة من مياه السيب النهائى بعد وحدة المعالجة للمنشأة لتحليلها، ومطابقتها للمعايير الواردة بقانون البيئة، وإعداد التقارير الفنية اللازمة ومخاطبة الجهة الإدارية.
 
أحد المصانع التى تم التفتيش عليها من قبل وزارة البيئة
أحد المصانع التى تم التفتيش عليها من قبل وزارة البيئة

أحد المنشآت الصناعية بالمحلة الكبرى
أحد المنشآت الصناعية بالمحلة الكبرى

فريق وزارة البيئة يفتش على المصانع بالمحلة الكبرى
فريق وزارة البيئة يفتش على المصانع بالمحلة الكبرى

لجنة وزارة البيئة خلال تفتيشها على المنشآت الصناعية بالمحلة
لجنة وزارة البيئة خلال تفتيشها على المنشآت الصناعية بالمحلة

مصانع المحلة الكبرى أثناء تفتيش وزارة البيئة عليها
مصانع المحلة الكبرى أثناء تفتيش وزارة البيئة عليها

 


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وزارة البيئة

تلوث

الزهراء بالمحلة الكبرى

التفنتيش على مصانع الزهراء

التفتيش على مصانع المحلة

التلوث بالمحلة




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