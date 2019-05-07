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الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:50 م
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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الأسهم بفعل مخاوف التجارة الأمريكية الصينية

الثلاثاء، 07 مايو 2019 09:54 م
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الأسهم بفعل مخاوف التجارة الأمريكية الصينية ذهب - أرشيفية
رويترز
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صعدت أسعار الذهب  ، اليوم الثلاثاء ، مع تراجع أسواق الأسهم بعد أن أشعل تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التوترات التجارية من جديد بين البلدين وعزز الطلب على المعدن باعتباره من الملاذات الآمنة.
 
وبحلول الساعة 1742 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.3 % إلى 1284.45 دولار للأوقية ،  وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % لتبلغ عند التسوية 1285.6 دولار للأوقية.
 
وفى خطوة مفاجئة يوم الأحد، قال ترامب ، إن زيادة الرسوم ستسرى يوم الجمعة إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجارى مع الصين، وهو ما أثار موجة بيع عالمية فى الأسهم وأجج المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
 
ومما زاد من المخاوف العالمية، قال جون بولتون  ،مستشار الأمن القومى الأمريكى يوم الأحد إن الولايات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مقلقة من إيران ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد على أى هجوم.
 
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 % إلى 14.89 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 % إلى 869.25 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.8 % إلى 1325.81 دولار للأوقية.
 

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