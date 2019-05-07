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إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الثلاثاء، 07 مايو 2019 01:17 م
إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب 7 أشخاص، فى انقلاب سيارة أجرة، اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوى الشرقى "الجيش" ببنى سويف .

 

وتلقى مدير أمن بنى سويف اللواء أشرف عز العرب، إخطارا من نائبه اللواء عاطف سلامة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص رقم " 8935 ن أ د" بعد نفق أبو صالح باتجاه الكريمات .

 

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف، بـ8 سيارات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، وهم : عماد جندى دنيال 18 سنة، طالب مركز مطاى المنيا، اشتباه ما بعد الإرتجاج- طارق محمد عبد العظيم 27سنة، مطاى المنيا، اشتباه ما بعد الارتجاج- رضا فوزى حسن 35 سنة، كهربائى، جرح قطعى بالرأس- حسن محمد حسن 24 سنة، بنى مزار المنيا، سائق اشتباه كسر بالعمود الفقري- أحمد خالد قطب 22 سنة، مطاى المنيا، اشتباه كسر بالعمود الفقري- سيد فوزى سيد 29 سنة،  مطاى، المنيا ، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، اشتباه كسر بالقدم اليسري- على محمد أحمد 26 سنة، مطاى المنيا، اشتباه كسر بالحوض.

 


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