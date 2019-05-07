إخلاء سبيل المنتج أحمد السبكى بكفالة مالية فى واقعة اقتحام موقع صدى البلد

كتب أحمد الجعفرى

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي وعدد من أفراد الحراسة الخاصة به بكفالة مالية، على خلفية الاتهامات الخاصة باقتحام المنتج وعدد من الـ"بودى جاردات" لمقر الموقع بسبب خلافات على مسلسل "سوبر ميرو".

كانت النيابة استمعت لأقوال رئيس تحرير موقع صدى البلد واثنين من الصحفيين العاملين بالموقع، على خلفية اتهامهم المنتج أحمد السبكي وعدد من أفراد الحراسة الخاصة به، باقتحام الموقع والاعتداء عليهم.

وتسلمت النيابة تقرير طبي عن الإصابات التى لحقت بصحفيو موقع صدى البلد جراء الحادثة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كان صحفيون ومسئولون بموقع صدى البلد الإخبارى، حرروا محضرا ضد المنتج أحمد السبكي بقسم شرطة الدقى، بتهمة اقتحام الموقع بالاستعانة بعدد من البودي جارد، والاعتداء على الصحفيين والعاملين به بسبب الخلاف على إذاعة قناة صدى البلد مسلسل "سوبر ميرو" بطولة الفنانة إيمي سمير غانم.