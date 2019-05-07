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أمين عام الأمم المتحدة يدعو لوقف التصعيد فى شمال سوريا

الثلاثاء، 07 مايو 2019 06:00 ص
أمين عام الأمم المتحدة يدعو لوقف التصعيد فى شمال سوريا انطونيو غوتيريش
وكــــــالات الأنــــــــباء
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دعا أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إلى الوقف العاجل للتصعيد في شمال غربي سوريا، مع بدء شهر رمضان المبارك.

 

وقال في بيان أصدره المتحدث باسمه، استيفان دوغريك، إنه "يتابع بقلق شديد تصاعد الأعمال القتالية بمنطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا التي تضم قوات النظام وحلفائه، وقوات المعارضة المسلحة ، وهيئة تحرير الشام".

 

وحث الأطراف المعنية على الالتزام التام بترتيبات وقف إطلاق النار الواردة في المذكرة الموقعة في 17سبتمبر  2018.

 

وأعرب عن القلق إزاء التقارير التي أفادت بشن هجمات جوية على الأحياء السكانية والبنية التحتية المدنية والتي أسفرت عن مقتل المئات من الجرحى المدنيين، فضلا عن 150 الف من النازحين.

 

 


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