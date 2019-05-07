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أمريكا تعيد 57 مليون دولار مختلسة من صندوق شركة التنمية الماليزى

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:36 ص
أمريكا تعيد 57 مليون دولار مختلسة من صندوق شركة التنمية الماليزى مهاتير محمد
كوالالمبور(أ ش أ)
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أكد المدعى العام الماليزى تومى توماس اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية أعادت أموالا مختلسة تتجاوز 57 مليون دولار أمريكى -ما يعادل 236 مليون رنجيت ماليزى- من صندوق شركة التنمية الماليزى.

وقال توماس- فى بيان له أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية- إن المبلغ حصلت عليه ماليزيا بعد الاستيلاء عليه من شركة "ريد جرانيت فيتشيور"، وذلك على خلفية اتهامها بإساءة استخدام أموال صندوق شركة التنمية الماليزى، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة - ومقرها الولايات المتحدة - مرتبطة برئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق ونجل قرينته رضا عزيز.

وأوضح أن المبلغ نقص حوالى 3 ملايين دولار أمريكي؛ لسداد التكاليف التى أنفقتها وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالى للتحقيق فى هذه القضية، معربا عن تقديره وشكره للسلطات الماليزية، والولايات المتحدة، وسنغافورة على جهودهم المبذولة، موضحاً أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه دون مساعدتهم وتعاونهم.

 


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