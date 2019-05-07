وقال ماس - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - : "إن إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من تقرر من يتولى رئاسة بلدية إسطنبول".



وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت، في وقت سابق، قرارًا بإلغاء نتائج التصويت السابق في مدينة إسطنبول، والتي خسر فيها مرشح (العدالة والتنمية) رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، أمام منافسه من حزب (الشعب الجمهوري) - أكبر قوة في معسكر المعارضة - أكرم إمام أوغلو، وإجراء انتخابات جديدة في 23 يونيو المقبل بعد طلب من حزب العدالة والتنمية الحاكم.



وجرت في تركيا، يوم 31 مارس الماضي، الانتخابات المحلية في عموم البلاد وخسر حزب العدالة والتنمية في عدد من الولايات والمدن الكبرى بينها العاصمة أنقرة.