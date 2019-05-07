video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-5-2019 والتراجع يسود التعاملات

الثلاثاء، 07 مايو 2019 10:30 ص
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-5-2019 والتراجع يسود التعاملات عملات _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
إضافة تعليق

شهدت أسعار العملات، اليوم الثلاثاء 7-5-2019، الموافق ثانى أيام رمضان، حالة من التراجع على مستوى جميع العملات أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس.

وتراجع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، مسجلا 17.09 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع، كما ارتفع سعر الريال السعودى ارتفاعا طفيفا واستقر الدينار الكويتى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى، جاءت أسعار أهم العملات العربية والأجنبية، اليوم الاثنين، كما يلى:

سعر الدولار اليوم فى مصر

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليأتى فى عدد من البنوك، وفقا لآخر تحديثاتها الآن، كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.09 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.1  جنيه للشراء

17.2  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.1  جنيه للشراء

17.2  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك البركة

17.12  جنيه للشراء

17.22  جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بسعر إغلاق الأمس، بالغا، 19.14 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع، طبقا لأسعار البنك الأهلى المصرى الآن.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 22.38 جنيه للشراء، و 22.59 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

ارتفع سعر صرف الريال السعودى بشكل طفيف أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى الآن، 56.19 جنيه للشراء، 56.6 جنيه للبيع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الاثنين 6-5-2019 والعملة تتراجع أمام الجنيه أول أيام رمضان

أسعار العملات اليوم الاثنين 6-5-2019 والتراجع يسود تعاملات أول أيام رمضان

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى




لا تفوتك
بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

بعد وضع ميجان.. ما هو اسم المولود الملكى الجديد؟.. هارى قد لا يلتزم بالقواعد الملكية فى تسمية ابنه بسبب ابتعاده عن خط العرش البريطانى.. ورأى الملكة إليزابيث يبقى محل اهتمام كبير من الأمير الشاب وزوجته

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

أريد حلا.. زوجة بدعوى فسخ عقد زواج: اكتشفت إنه نصاب يوقع بالمطلقات عن طريق الشات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة