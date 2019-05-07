video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 07 مايو 2019 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم 7-5-2019 فى مصر

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:56 م
أسعار الذهب اليوم 7-5-2019 فى مصر الذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

انخفضت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الثلاثاء 7 - 5 - 2019 بقيمة جنيه واحد فقط ثاني أيام شهر رمضان، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 612 جنيها للجرام، مع تراجع الأسعار العالمية للذهب لتسجل 1281 دولارا.

 

 وتراجعت أسعار الذهب عالميا مع بداية تعاملات اليوم بشكل طفيف من 1283 دولارا إلى 1281دولارا، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى بشكل ملحوظ.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 21 سجل اليوم 612 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 524 جنيها للجرام

عيار 24 سجل اليوم 699.25 جنيه للجرم

الجنيه الذهب 4886 جنيها

أوقية الذهب 1281 دولارا

 

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الذهب يصعد مع تراجع شهية المخاطرة بعد تهديد ترامب برفع الرسوم

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات أول يوم فى رمضان وعيار 21 بـ613 جنيها للجرام

الذهب يرتفع وسط قلق بالأسواق العالمية جراء تهديد ترامب بالرسوم

سعر الذهب

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب فى مصر

أسعار الذهب

الذهب فى مصر

اخبار الاقتصاد

الذهب




لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

أخر تصريحات الفنانة القديرية محسنة توفيق قبل رحيلها لـ"اليوم السابع": أعشق تراب مصر وأتابع أخبار بلادها باستمرار.. وشقيقة أبلة فضيلة حصلت على الجنسية الكندية مؤخراً

أخر تصريحات الفنانة القديرية محسنة توفيق قبل رحيلها لـ"اليوم السابع": أعشق تراب مصر وأتابع أخبار بلادها باستمرار.. وشقيقة أبلة فضيلة حصلت على الجنسية الكندية مؤخراً

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة