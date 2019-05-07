أسعار الذهب اليوم 7-5-2019 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

انخفضت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الثلاثاء 7 - 5 - 2019 بقيمة جنيه واحد فقط ثاني أيام شهر رمضان، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 612 جنيها للجرام، مع تراجع الأسعار العالمية للذهب لتسجل 1281 دولارا.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا مع بداية تعاملات اليوم بشكل طفيف من 1283 دولارا إلى 1281دولارا، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى بشكل ملحوظ.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 21 سجل اليوم 612 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 524 جنيها للجرام

عيار 24 سجل اليوم 699.25 جنيه للجرم

الجنيه الذهب 4886 جنيها

أوقية الذهب 1281 دولارا

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.