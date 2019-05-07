أسرة صينية تدفع مبلغ 6.5 مليون دولار لضم نجلتهم لـ"ستانفورد"

ريهام عبد الله

تتزايد الفضائح المتعلقة بالقبول بالجامعات الأمريكية، بعد كشف دفع أسرة صينية لمبلغ 6.5 مليون دولار، وذلك لقبول نجلتهم فى جامعة ستانفورد الأمريكية، وتم دفع المبلغ لأحد مستشارى الجامعة لقبول نجلتهم.

"وول ستريت جورنال" كشف أن الاتصال بين الطرفين حدث عن طريق موظف يعمل لدى بنك "مورجان ستانلى"، وهو ما يوضح تورط المستشار الجامعى "ريك سينجر" زوهو الذى اعترف بالخداع وقبول الأموال فى شكل تبرعات لمساعدة أبناء الأثرياء فى القبول والالتحاق بجامعات أمريكية.

ولفتت فضيحة الأسرة الصينية الانتباه، باعتبار أن 6.5 مليون دولار، هو أكبر رقم تم دفعه فى فضيحة القبول فى جامعات النخبة، فى حين أكدت والدة "يوسى تشاو" الطالبة، أنه تم تضليلهم واعتقدوا أنهم يقدمون تبرعات للجامعة بعد شخر من وصول عرض لابنتها من الجامعة، بناءا على طلب المستشار ريك سنجر.

وأعلنت السيدة تشاو، أنها قدمت التبرع لصالح جامعة ستانفورد، بمنطق الأثرياء الذين يقدمون التبرعات علنا لصالح الجامعات المرموقة، مؤكدة أنها لم تكن على دراية بعملية القبول.

وكشفت صحيفة البيان الإماراتية إن ابنتها والتى تم قبولها فى جامعة ستانفورد عام 2017، تم طردها من الجامعة بعد كشف فضيحة الرشاوى.