وعقد حزب السعادة الإسلامي -الذي حصل مرشحه نجدت جوكجنار على أكثر من 100 ألف صوت- اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن جوكجنار قوله: "أنا مستعد للانسحاب لصالح إمام أوغلو، سأنتظر قرار حزبي".

وكان قد أُعلن فوز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري بمنصب رئيس بلدية إسطنبول في منتصف أبريل، بعد أسابيع من الجدل بشأن النتائج وإعادة فرز جزئي للأصوات.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم مرارا بإلغاء انتخابات إسطنبول بزعم حدوث مخالفات على نطاق واسع.

وقال أردوغان إن بن علي يلدريم سيخوض الانتخابات مجددا كمرشح عن حزب العدالة والتنمية لمنصب رئيس بلدية إسطنبول في الشهر المقبل، فيما أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض أنه لن يقاطع جولة إعادة الانتخابات المقررة في 23 يونيو المقبل.