8 مايو.. الحكم على تشكيل عصابى وراء استعراض القوة لسرقة المواطنين بالبساتين

كتب عبد الله محمود

حجزت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 8 مايو المقبل، للحكم على تشكيل عصابى فى قضية استعرض القوة ضد شخصين لسرقتهما ، وأخذ ممتلكاتهم في البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين على.م عامل وا جلال .ك، و شعبان .ح "، باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليهما " حسني .س موظف ،حسام.ص صاحب محل بقصد ترويعهما، وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما وسلب ممتلكاتهم والسطوة عليهم مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابتها.

كما قام المتهمين بسرقة محل الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه الثانى وكان ذلك كرها عنه حال وجوده داخل المحل وحملهم أسلحة بيضاء.