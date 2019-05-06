8 أشياء يباح للصائم فعلها من بينها الاكتحال والسواك وقطرة العين

كتب لؤى على

المقصود من الصوم هو إمساك النفس عن خسيس عاداتها، وحبسها عن شهواتها، ومنعها عن مألوفاتها، ولما كانت النفس مائلة إلى حب الرفعة على سائر المخلوقات والتكبر عليهم، وغير ذلك من العوائق الحاجبة لها من أن تصل إلى الأنوار الإلهية، جعل الله الصوم سببًا قويًّا فى إزالة تلك العوائق، ومن الأشياء المباح للصائم فعلها.

1-الاكتحال، حتى ولو وجد طعم الكحل في حلقه، لأن العين لا تعتبر منفذًا شرعًا على المختار للفتوى.

-2التقطير في العين، حتى ولو وصل إلى الحلق على المختار للفتوى.

3- الادِّهان بالزيوت والمستحضرات الطبية المختلفة، حتى ولو وصل إلى جوفه بتسَرُّب المدهون من خلال مسام الجلد والبشرة.

-4استعمال السواك قَبْلَ الزوال "أي الظهر" .

-5 الاغتسالK لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كان يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ».

6- الحقن عن طريق الجلد سواء كان في العضل أو في الوريد، بخلاف الحقنة الشرجية فإنها مُفَطِّرَة، وعند المالكية أنها مكروهة فقط فلا يجب القضاء عندهم بالحقنة الشرجيَّة.

7- النَّوم ولو استغرق جميع النهار، بشرط أن لا يتعمد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام.

-8بَلْع ما لا يمكن التحرز عنه كالريق، وغبار الطريق، كما يُباح شَمُّ الروائح الطيبة.