55 قتيلا جراء انفجار شاحنة صهريج للوقود فى النيجر

كتب محمد جمال

قتل 55 شخصا فى النيجر، ليلة الأحد الإثنين، جراء انفجار شاحنة صهريج كانت تنقل وقودا، على بعد مئات الأمتار من مطار نيامى الدولي، حسب ما أكدت وزارة داخلية النيجر لـ"فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الوزارة للوكالة: "حصيلة الانفجار هى 55 قتيلا و36 جريحا. وتفحّم الضحايا".

ووفق شهود، انقلبت الشاحنة على سكك الحديد لدى خروجها من المدينةوكان عدد من الأشخاص يحاولون جمع الوقود المتسرب من الشاحنة عندما حصل الانفجار.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" عن أحد الشهود قوله: "كان هناك راكبو دراجات نارية وأناس آخرون قرب الشاحنة لحظة ظهور ألسنة النيران .. وسمعت صوت انفجار، وبع ذلك رأيت 40 جثة على الأقل".