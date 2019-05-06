30 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع مدينة بدر فى محاولة للسيطرة عليه

كتب عبد الرحمن سيد

يكافح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ،حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية فى مدينة بدر، وتم تزويد المنطقة بـ 30 سيارة إطفاء و خزانات مياه، لمحاولة السيطرة على الحريق بداخل كافة أرجاء المصنع، الذى اتهم ماكينات للتصنيع و مستلزمات انتاج ومعدات و تشوينات، وتخزينات لمواد بلاستيكية و خشبية و أسقف المصنع.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع فى مدينة بدر، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة بالدفع بسيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات لمحاولة إخماد الحريق.



حريق مصنع (2)



حريق مصنع (3)



حريق مصنع بدر (1)



حريق مصنع بدر (2)



حريق مصنع بدر (3)



حريق مصنع بدر (4)