30 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مصنع مدينة بدر دون إصابات وبدء عمليات التبريد

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، على حريق مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية فى مدينة بدر، بعدا تم الدفع بـ30 سيارة إطفاء و خزانات مياه، وتمت عملية السيطرة على الحريق بداخل كافة أرجاء المصنع، فيما يقوم رجال الإطفاء بعمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران فى المصنع مرة أخرى.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مصنع فى مدينة بدر، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بسيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.